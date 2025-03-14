Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şam'da 3 saatlik kritik zirve

Şam'da 3 saatlik kritik zirve

04:0014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türk heyeti - Ahmed Şara
Türk heyeti - Ahmed Şara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, önemli gelişmelerin yaşandığı Suriye’ye günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Mevkidaşları ile görüşen Fidan, Güler ve Kalın, ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. 3 saat süren görüşmede, sıcak gündem maddeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Suriye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Şam'da mevkidaşları ile görüşen Fidan, Güler ve Kalın, ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. 3 saat süren görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Ziyaretin Esed rejimi artıklarının provokasyonlarının bastırılması, terör örgütü PKK/PYG'nin devletle bütünleşme kararı ve geçici anayasının imzalanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Öte yandan Şam’da göreve başlayan Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz dün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edildi. Ayrıca devrimden sonra Suriye’ye Türkiye’den ikinci askeri heyet gidecek. Heyet önümüzdeki günlerde Suriye'de olacak.


#Hakan Fidan
#Suriye
#Ahmed Şara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara sahur vakti 14 Mart 2025: Ankara'da sahur saat kaçta?