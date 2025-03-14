Şam'da 3 saatlik kritik zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Suriye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Şam'da mevkidaşları ile görüşen Fidan, Güler ve Kalın, ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. 3 saat süren görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Ziyaretin Esed rejimi artıklarının provokasyonlarının bastırılması, terör örgütü PKK/PYG'nin devletle bütünleşme kararı ve geçici anayasının imzalanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Öte yandan Şam’da göreve başlayan Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz dün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edildi. Ayrıca devrimden sonra Suriye’ye Türkiye’den ikinci askeri heyet gidecek. Heyet önümüzdeki günlerde Suriye'de olacak.