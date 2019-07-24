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İSTANBUL

Şampiyon hafızın ödülü ‘İstanbul’

Kuveyt’te düzenlenen Uluslararası Kur’an Okuma Yarışması’nda birinci olan 13 yaşındaki Gineli hafız Adamusonu, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Adamusonu, “Maarif Vakfı beni ödüllendirmek için İstanbul tatili hediye etti. İki haftadır buradayım. Türkiye demek, İslamiyet demek” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak ve Mustafa Albayrak 13 yaşındaki hafızı tebrik etti.
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak ve Mustafa Albayrak 13 yaşındaki hafızı tebrik etti.

Kuveyt’te düzenlenen Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Ezbere Okuma, Tilavet ve Tecvid Yarışması’nda 13 yaşındaki Gineli Hafız Adamusonu birinci oldu. 185 ülkeden katılımcının yer aldığı yarışmada birinci olan Adamusonu, Türkiye Maarif Vakfı’nın aracılığıyla İstanbul’a gelerek Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak ve Mustafa Albayrak 13 yaşındaki hafızı tebrik etti.

11 YAŞINDA HAFIZ OLDU

10-24 yaş kategorisinde birinci olan Gineli Hafız Adamusonu, “9 yaşında Kur’an’ı ezberlemeye başladım. 2 yıl boyunca düzenli olarak çalışarak hafız oldum. Hazıflığımı daha da geliştireceğim. Kur’an-ı Kerim’i daha güzel okumak için daha fazla tekrar yapacapım” dedi.

7. sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Adamusonu, “Eğitimimi İslam ilimleri üzerine devam ettirmek istiyorum. Öğretim üyesi olup dinimizi en iyi şekilde öğretebilirim” şeklinde konuştu.

Yarışmada birinci olmasının ardından Türkiye Maarif Vakfı’nın kendisiyle temasa geçtiğini söyleyen Adamusonu, “Maarif Vakfı beni ödüllendirmek için İstanbul’a davet etti. 2 haftalık İstanbul tatili hediye etti. Yaklaşık bir haftadır İstanbul’dayım. Türkiye, İslamiyet’in en iyi yaşandığı ülke. Türkiye demek İslamiyet demektir” dedi.

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