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Samsun'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

09:2022/05/2025, Perşembe
AA
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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Dededağı Mahallesi'nde önceden husumetli olduğu öğrenilen B.B. (31) ile F.Y. (29) ve yakınları arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında B.B'ye ait aracın camlarına ve kaporta kısmına zarar verildi. Kavgada D.Y. (53), F.Y. ve M.A.Y. (20) yaralanarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda silah, kovan ve bıçak ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili araç sahibi B.B. ile tedavileri tamamlanan F.Y. ve M.A.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




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