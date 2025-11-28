Yeni Şafak
Samsun'da tütün operasyonu: 6 şüpheliye işlem yapıldı

16:5028/11/2025, Cuma
IHA
Samsun’da elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 44 bin 470 adet makaron sigara, 1 adet elektrikli sigara makinesi, 25 kilogram nargile tütünü, 100 paket elektronik sigara, 7,22 kilogram kaçak tütün ve 400 adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.





#Samsun
#tütün operasyonu
#KOM
