Samsun'da tütün operasyonu: 6 şüpheliye işlem yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 44 bin 470 adet makaron sigara, 1 adet elektrikli sigara makinesi, 25 kilogram nargile tütünü, 100 paket elektronik sigara, 7,22 kilogram kaçak tütün ve 400 adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.