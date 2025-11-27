Malatya’da uyuşturucu operasyonu: Altı kişi gözaltına alındı

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli çalışmalar kapsamında 2 ikamette, 2 araçta ve 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 665 adet sentetik ecza hap, 767 adet ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.