Malatya’da uyuşturucu operasyonu: Altı kişi gözaltına alındı

22:3127/11/2025, Perşembe
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Malatya’da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 13 binin üzerinde sentetik hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adres ve araçlarda yapılan aramalarda hassas terazi de bulundu.

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli çalışmalar kapsamında 2 ikamette, 2 araçta ve 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 665 adet sentetik ecza hap, 767 adet ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


