Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 şüpheli yakalandı

09:2528/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
DHA
Bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen kişilere yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu raporlarıyla bir sanayi şirketinin pay piyasasında olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılarak yapay artış veya düşüşlere sebebiyet verilerek yatırımcıların zarara uğratıldığı tespit edildi.

İki ilde eş zamanlı operasyon

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Diyarbakır’da şüphelilere ait belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 kişi yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.


#Sermaya Piyasası Kurulu
#dolandırıcılık
#emniyet
YASAL UYARI

