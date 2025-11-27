Yeni Şafak
Sosyal medyada "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı

16:48 27/11/2025, Perşembe
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya uygulaması üzerinden "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli, "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, "büyü bozma" bahanesiyle Instagram uygulaması üzerinden verdikleri ilanlarla kendileriyle iletişime geçen kişileri dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 25 Kasım'da 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi de daha sonra yakalanmıştı.






