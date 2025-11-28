Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, KOM ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele başkanlıkları'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle kırmızı bültenle aranan B.B., A.C.E ve Ü.G ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç.'nin yakalandığını, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını ifade etti.