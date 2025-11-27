Yeni Şafak
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 kişi yakalandı

15:5827/11/2025, Perşembe
DHA
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda bir miktar sentetik hap ve bonzai ile suçtan elde edildiği belirtilen 18 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. 

#Edirne
#Keşan
#Uyuşturucu
