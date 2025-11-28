Ankara'da gıda zehirlenmesi soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi ve 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurması üzerine soruşturma başlattı.