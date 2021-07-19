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ŞANLIURFA

Baro başkanına şantaj davası

Şanlıurfa’da stajyer avukat D.A.’ya “Param çok, 100 kart aldım, engellesen de önüne geçemezsin” diyerek taciz ve şantaj mesajları atan eski baro başkanı Abdullah Öncel hakkında, “zincirleme şantaj” suçundan dava açıldı. 16 Kasım 2020’de o dönem halen baro başkanı olan Öncel’in tacizlerini Yeni Şafak gündeme getirmişti. Öncel 4 Temmuz 2021’de yapılan baro seçimlerinde aday olmadı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Şanlıurfa ​Baro Başkanı Abdullah Öncele şantaj davası
Eski Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel

Yeni Şafak’ın da daha önce gündeme getirdiği taciz ve şantajla suçlanan eski Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameye yansıyan bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası olan Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, D.A. ile uzun süreli gönül ilişkisi yaşadı. D.A., 2019 Mart ayında Öncel’e ayrılmak istediğini söyledi. Ancak Öncel, D.A. ile çeşitli bahanelerle iletişim kurmaya devam etti. Öncel, farklı numaralardan D.A.’ya mesajlar attı. D.A. her seferinde bu numaraları engelledi.

ASIL MAĞDUR KENDİSİYMİŞ

Ancak Öncel, bu süreçte 100’e yakın numara üzerinden tacizlerini sürdürdü. Öncel, D.A.’ya gönderdiği bir mesajında, “Benim param çok 100 kart aldım, engellesen de bunun önüne geçemezsin” dedi. Staj süreciyle ilgili de tehdit ettiği D.A.’nın özel hayatını adım adım takip eden Öncel, savunmasında, müştekinin kendisine 220 bin TL borcu olduğunu, asıl mağdur olanın kendisi olduğunu savunarak, D.A.’ya farklı numaralardan mesaj gönderen kişinin de kendisi olmadığını iddia etti.

TELEFON SİNYALİ ELE VERDİ

Ancak iddianamede, şüpheliye ait telefon ile D.A.’ya mesajların gönderildiği yabancı şahısların üzerine kayıtlı patates hatların birlikte sinyal verdiği tespit edildi. Ayrıca müşteki tarafından atılan mesajlarda, ‘başkan’ olduğuna ilişkin cevaplarda şüphelinin zımnen kabulde bulunduğu aktarıldı.

ADAY OLMADI

Öte yandan, Şanlıurfa Barosu’nda salgın nedeniyle temmuz başında yapılan başkanlık seçiminde, şüpheli Öncel aday olmadı. Ancak Öncel, Şanlıurfa Barosu TBB Delegesi olarak seçildi. Öte yandan, D.A.’nın dosyanın bir örneğini gönderdiği TBB de Öncel hakkında inceleme başlatmıştı.

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