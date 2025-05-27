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Sarıyer'de anaokulunda yangın çıktı: 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de anaokulunda yangın çıktı: 2 kişi yaralandı

08:1327/05/2025, Salı
AA
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Kısa sürede büyüyen ve anaokulunun tamamını saran yangın, bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı.
Kısa sürede büyüyen ve anaokulunun tamamını saran yangın, bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı.

Sarıyer'de özel bir anaokulunda çıkan ve bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıyer'de özel bir anaokulunda çıkan ve bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Rumeli Hisarı Mahallesi Açıkalp Sokak'taki özel bir anaokulunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve anaokulunun tamamını saran yangın, bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında anaokulunun üst katındaki evde ve bitişiğindeki binada oturanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

Yangında anaokulu ve bitişiğindeki binada hasar oluştu.

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