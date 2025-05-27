Sarıyer'de anaokulunda yangın çıktı: 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de özel bir anaokulunda çıkan ve bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Rumeli Hisarı Mahallesi Açıkalp Sokak'taki özel bir anaokulunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.