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AĞRI

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı'da tören

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in (31) cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.

Haber Merkezi DHA
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrıda tören
Şehidin cenazesi, Ankara'ya uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nda sürdürülen Eren-15 Operasyonu kapsamında Berezer mevkiinde dün akşam saatlerinde teröristlerle yaşanan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, göğsünden yaralandı.

DHA

Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

DHA

Kars nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in hastane morgundun alınan cenazesi, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

DHA

Şehit için havalimanında saat 09.00 sıralarında düzenlenen uğurlama törenine Vali Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Belediye Başkan vekili Mehmet Özgül, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, kurum amirleri ve askerler katıldı.

DHA

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.


DHA

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında ailesinin yaşadığı Ankara'ya uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.


DHA

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