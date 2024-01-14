Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, Propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlemler başlatıldığını açıkladı.
Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.