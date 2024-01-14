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Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 şüpheli gözaltında

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edilirken yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. Sekizi ile ilgili de çalışmalar devam ediyor.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:44 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 09:26 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, Propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlemler başlatıldığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya'nın yapılan operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi


104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.




#Provokasyon
#Pençe Kilit Harekât bölgesi
#Ali yerlikaya
13 saat önce
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