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Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şeker komasına giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

16:196/07/2025, Pazar
DHA
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Egemen Büyükçolak
Egemen Büyükçolak

Çubuk ilçesinde yaşayan diyabet hastası 12 yaşındaki Egemen Büyükçolak, şeker komasına girerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan şeker hastası 12 yaşındaki Egemen Büyükçolak, akşam saatlerinde Şeyh Şamil Bulvarı’nda bulunan evlerinde fenalaştı.


Şekeri yükselen çocuk, ailesinin tüm çabalarına rağmen bilinç kaybı yaşadı.


Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.


Büyükçolak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hayatını kaybetti


Küçük çocuğun şeker komasına girdiği belirlendi.


Egemen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.


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