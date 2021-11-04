Gündem Selahattin Demirtaş yeni Alman hükümetine yalvardı PKKyla bağımız yok Türkiyeye baskı yapın
POLİTİKA

Selahattin Demirtaş yeni Alman hükümetine yalvardı: PKK'yla bağımız yok Türkiye'ye baskı yapın

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman basınına konuştu. Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umduğunu belirten Demirtaş, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Selahattin Demirtaş yeni Alman hükümetine yalvardı: PKKyla bağımız yok Türkiyeye baskı yapın
Selahattin Demirtaş

37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş Alman medyasına konuştu. Ülkede yeni kurulan hükümetten medet uman Demirtaş, PKK ile bağı olmadığını savundu.

"İnsan haklarına saygı duyun"

Almanya'da yeni kurulacak hükümetin Türkiye'de insan haklarına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini savunan Demirtaş "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi. Demirtaş yeni hükümetin Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ibaret görmemesi gerektiğini de vurguladı.

Başak Demirtaş sonrası FOX'a çıkan Destici'den İsmail Küçükkaya'ya: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?
OYNAT 03:50
Başak Demirtaş sonrası FOX'a çıkan Destici'den İsmail Küçükkaya'ya: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?
FOX TV'deki sabah programında İsmail Küçükkaya, 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demritaş'ın eşi Başak Demirtaş ile yayın yapınca sosyal medyadan büyük tepki çekmişti.

Eleştirilerin odağındaki Küçükkaya, dün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi konuk etti.

Destici, Kobani olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak Küçükkaya'ya, haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan Demirtaş'ın azmettirmesiyle olayları yaşandığını söyledi.

HDP'nin çağrıları sonucu kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü'yü de hatırlatan Destici, 'Fakire fukaraya et dağıtırken sıkıştırılıyor. Bir eve sığınıyor. Evden ihbar ediliyor. Geliyorlar üçüncü kattan aşağı atıyorlar. Sonra üzerinden araçla geçerek ciğerlerini patlatarak öldürüyorlar. Bu, Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonucu oluyor.

Bazı çevreler tarafından şirin, masum, sanki haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan bir terör örgütü uzantısının azmettirmesiyle oluyor. Demirtaş'ı tutup da hayır evinden, hayır kuruluşundan mı aldılar götürdüler?'

"HDP demokratik bir parti"

HDP'nin demokratik bir siyasi parti olduğunu belirten Demirtaş, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" HDP sadece barışcıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Demirtaş ve Kavala'nın içeride tutulması demokrasiye aykırıdır
OYNAT 00:33
Kılıçdaroğlu: Demirtaş ve Kavala'nın içeride tutulması demokrasiye aykırıdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın haksız yere cezaevinde tutulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Açıkça söylüyorum, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Bir daha söylüyorum, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Kimse yanlış anlamasın. Onlar içeride kalıyor diye özel bir beklentimiz yok. Demokrasinin gereği olarak onların içeride tutulmaları yanlış.' dedi.


Şehit ailelerinden Başak Demirtaş'ın canlı yayına çıkarılmasına sert tepki: Siz teröristsiniz
GÜNDEM
Şehit ailelerinden Başak Demirtaş'ın canlı yayına çıkarılmasına sert tepki: Siz teröristsiniz
106 yıllık emanet

106 yıllık emanet

Osmanlı askeri 'dönebilirsek alırım' diye bırakmış.
Kilosu 5 liraya düştü

Kilosu 5 liraya düştü

​Herkes kasa kasa aldı.
İçişleri Bakanı Soylu Örgütleri anneler çökertecek diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400'ün İncirlik'e taşındığı iddiasına ilişkin açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.