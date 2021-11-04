Selahattin Demirtaş yeni Alman hükümetine yalvardı: PKK'yla bağımız yok Türkiye'ye baskı yapın

37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş Alman medyasına konuştu. Ülkede yeni kurulan hükümetten medet uman Demirtaş, PKK ile bağı olmadığını savundu.

"İnsan haklarına saygı duyun"

Almanya'da yeni kurulacak hükümetin Türkiye'de insan haklarına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini savunan Demirtaş "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi. Demirtaş yeni hükümetin Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ibaret görmemesi gerektiğini de vurguladı.

OYNAT 03:50 Başak Demirtaş sonrası FOX'a çıkan Destici'den İsmail Küçükkaya'ya: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler? FOX TV'deki sabah programında İsmail Küçükkaya, 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demritaş'ın eşi Başak Demirtaş ile yayın yapınca sosyal medyadan büyük tepki çekmişti.



Eleştirilerin odağındaki Küçükkaya, dün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi konuk etti.



Destici, Kobani olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak Küçükkaya'ya, haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan Demirtaş'ın azmettirmesiyle olayları yaşandığını söyledi.



HDP'nin çağrıları sonucu kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü'yü de hatırlatan Destici, 'Fakire fukaraya et dağıtırken sıkıştırılıyor. Bir eve sığınıyor. Evden ihbar ediliyor. Geliyorlar üçüncü kattan aşağı atıyorlar. Sonra üzerinden araçla geçerek ciğerlerini patlatarak öldürüyorlar. Bu, Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonucu oluyor.



Bazı çevreler tarafından şirin, masum, sanki haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan bir terör örgütü uzantısının azmettirmesiyle oluyor. Demirtaş'ı tutup da hayır evinden, hayır kuruluşundan mı aldılar götürdüler?'

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"HDP demokratik bir parti"

HDP'nin demokratik bir siyasi parti olduğunu belirten Demirtaş, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" HDP sadece barışcıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti" ifadelerini kullandı.

REKLAM

OYNAT 00:33 Kılıçdaroğlu: Demirtaş ve Kavala'nın içeride tutulması demokrasiye aykırıdır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın haksız yere cezaevinde tutulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Açıkça söylüyorum, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Bir daha söylüyorum, haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Kimse yanlış anlamasın. Onlar içeride kalıyor diye özel bir beklentimiz yok. Demokrasinin gereği olarak onların içeride tutulmaları yanlış.' dedi.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder