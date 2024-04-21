Selçuk İnan bankayı da sorumlu tuttu

Seçil Erzan - Selçuk İnan
Selçuk İnan ifadesinde,
“Ben Seçil Erzan'ı 2011 yılından Florya Denizbank şube müdürü olduğu tarihten beri tanırım. Süreç içerisinde banka işlemlerimizi yapıyor olması hasebiyle aramızda bir güven ilişkisi oluştu. Sanık bana Deniz Bank'ın bir kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu ifade etti. Bu fona para yatırılması durumunda kâr payı alacağımızı ifade etti. Kendisiyle birlikte fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi. Bunun üzerine ben toplamda 3 milyon 685 bin doları 3 seferde yatırdım. Paraları Denizbank, İş bankası ve Garanti bankası hesaplarımdan çektim. Deniz Bank’tan Büyükdere şubesinde kendime ait hesaptan çektiğim paraları bankanın veznesinden Seçil hanımla birlikte çektik. Bu işlemler az önce de belirttiğim üzere bir kaç kere de gerçekleşti. Bunların bir kısmında veznedekilerin gözü önünde çantalara paraları doldurdu. Ve güvenlikle beraber kendi arabasına aktarıldı. Bir kısmında da Seçil Erzan'ın odasında kendisine teslim ettim. Yanında müdür yardımcısı olan Asiye Öztürk'te bulunmaktaydı”
dedi.
'Banka sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor'
'Banka sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor'
Kendisine paraların Deniz Bank genel merkezine götürüleceğini çünkü fonun orada olduğunun söylendiğini ifade eden Selçuk İnan,
“Paraları tamamen bankanın içerisinde teslim ettim. 2 milyon 150 bin dolarını süreç içerisinde fon getirisi olarak bana iade etti. Geriye yatırdığım ana paradan 1 milyon 535 bin dolar alacağım kalmıştır. Bankaya duyduğum güven ve fonu yöneten Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'ya duyulan güven nedeniyle bu paraları ödedim. Buna karşılık olarak dosyada sunmuş olduğum üzere bana bu paranın bankaya yatırıldığına dair ıslak imzalı ve kaşeli resmi belgeler Seçil Erzan tarafından banka şube müdürü sıfatıyla verilmiştir. Sonrasında Seçil Erzan'ın 6 ay boyunca telefonlara çıkmayıp bütün taleplerimize rağmen bugün yarın diyerek bizi oyaladıktan sonra paranın zimmete geçirildiğini anladık. Bu arada banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ve diğerleri Seçil Erzan'ın kuzeninden aldığımız bilgilere göre Seçil Erzan'ı almış ve günlerce yanında tutmuş elinden bütün dosyalar almış ve müfettiş raporuna kendilerini sorumluluktan kurtarmak için tek yanlı beyanda bulundurtmuşlardır. Burada banka müfettişlerine verdirdikleri ifadelerinde kendilerini ve bankayı sorumluluktan kurtarmak amacıyla tek yanlı beyan verdirtmişlerdir. Banka bu suretle sorumluluktan kurtulmaya çalışmaktadır. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu da sorumluluktan kurtulmaya çalışmaktadır”
dedi.
ERZAN, ATEŞ VE AYDOĞDU ZİMMETİNE GEÇİRDİ
ERZAN, ATEŞ VE AYDOĞDU ZİMMETİNE GEÇİRDİ
Selçuk İnan ifadesinin devamında,
“Ben Hakan Ateş'in, Mehmet Aydoğdu'nun ve Seçil Erzan'ın hep birlikte bu parayı zimmete geçirdiklerini düşünüyorum. Seçil Erzan tek başına bu suçu işleyemez. Ben Deniz Bank'ın kurumsal kimliğini, yöneticilerine ve Deniz Bank şube müdürüne duyduğum güven nedeniyle bu parayı verdim. Seçil Erzan kendisi Denizbank şube müdürü olmasaydı kendisine bu paraları asla teslim etmezdim. Resmi ıslak imzalı belgelerim zaten mevcuttur. Zararımın giderilmesini ve Seçil Erzan ve tüm banka yetkililerinden şikayetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum”
dedi.
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30 dakika önce