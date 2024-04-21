Selçuk İnan bankayı da sorumlu tuttu

“Ben Seçil Erzan'ı 2011 yılından Florya Denizbank şube müdürü olduğu tarihten beri tanırım. Süreç içerisinde banka işlemlerimizi yapıyor olması hasebiyle aramızda bir güven ilişkisi oluştu. Sanık bana Deniz Bank'ın bir kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu ifade etti. Bu fona para yatırılması durumunda kâr payı alacağımızı ifade etti. Kendisiyle birlikte fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi. Bunun üzerine ben toplamda 3 milyon 685 bin doları 3 seferde yatırdım. Paraları Denizbank, İş bankası ve Garanti bankası hesaplarımdan çektim. Deniz Bank’tan Büyükdere şubesinde kendime ait hesaptan çektiğim paraları bankanın veznesinden Seçil hanımla birlikte çektik. Bu işlemler az önce de belirttiğim üzere bir kaç kere de gerçekleşti. Bunların bir kısmında veznedekilerin gözü önünde çantalara paraları doldurdu. Ve güvenlikle beraber kendi arabasına aktarıldı. Bir kısmında da Seçil Erzan'ın odasında kendisine teslim ettim. Yanında müdür yardımcısı olan Asiye Öztürk'te bulunmaktaydı”