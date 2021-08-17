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BARTIN

Selden kurtulan adamdan duygulandıran sözler: Devletimiz bizimle beraber

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'ın Zafer köyünde selden kurtulan Mustafa Kemal Ünal ile görüştü. Ünal, Bakan Pakdemirli'nin "Bir ihtiyacınız var mı?" sorusuna "Şu anda sizi gördük mutlu olduk, Allah razı olsun. Hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimiz zaten bizimle beraber. Gördük, yaşadık." yanıtını verdi.

Haber Merkezi İHA
Selden kurtulan adamdan duygulandıran sözler: Devletimiz bizimle beraber
Bekir Pakdemirli - Mustafa Kemal Ünal

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederken Mustafa Kemal Ünal ile karşılaştı. Burada Ünal’a "Var mı bir şeye ihtiyacınız" diyen Bakan Pakdemirli, "Şu anda sizi gördük mutlu olduk, Allah razı olsun. Hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimiz zaten bizimle beraber. Gördük, yaşadık. Ama şuna inandık ki Cenab-ı Allah’tan başka bizi sevenler de varmış. 67 yaşındayım ben bunu öğrendim" yanıtını aldı.

Bartın'da sel felaketinden kurtulan yaşlı adam: Devletimiz bizimle beraber
OYNAT 01:26
Bartın'da sel felaketinden kurtulan yaşlı adam: Devletimiz bizimle beraber
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'ın Zafer köyünde selden kurtulan Mustafa Kemal Ünal ile görüştü. Ünal, Bakan Pakdemirli'nin 'Bir ihtiyacınız var mı?' sorusuna 'Şu anda sizi gördük mutlu olduk, Allah razı olsun. Hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimiz zaten bizimle beraber. Gördük, yaşadık. Çok gururluyum. Allah bu ülkenin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin' yanıtını verdi.

'Devlet millete hizmet için var'

Bakan Pakdemirli de "Devlet büyüktür. Devlet yaraları sarar. Rabbim çaresiz dert vermesin. Maddi her şey bir şekilde hallolur ama önemli olan can kaybı olmasın. Devlet millete hizmet için var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik, diyor ya 20 yıldır bu devlet bu hale geldi." şeklinde konuştu.

'Allah bu ülkenin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin'

Ünal ise "İnanın şunu gördük devletin tüm ekipleri uzmanlarıyla, üniformalarıyla, başkomiserleriyle geldiler burada kürek kürüdüler bizim içimiz gitti. Dediler ki biz bunun için varız. Gurur duyduk. Gerçekten gözlerimiz yaşardı komutanım bırak dedim. Çevik Kuvvet Başkomiseri geldi, burada dedim ki efendim bırakın biz yaparız. Yok biz bunun için varız, dedi. Vallahi gurur duydum. Ben gerçekten insan olduğumu öğrendim. Bizi vatandaşları sevenler olduğunu öğrendim. Çok gururluyum. Allah bu ülkenin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin" dedi.

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