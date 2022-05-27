Gündem Şemdinlide tuzaklanmış EYP tespit edildi
HAKKÂRİ

Şemdinli’de tuzaklanmış EYP tespit edildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonda mevziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Şemdinli’de tuzaklanmış EYP tespit edildi
Şemdinli’de tuzaklanmış EYP tespit edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen Eren/Abluka-2 Şehit Jandarma Er Erkan Özdemir (Mirgesav-1) Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “26 Mayıs 2022 günü Şemdinli ilçesi Mirgesav kırsalında icra edilen operasyonda, mevziye tuzaklanmış EYP tespit edilerek olay yerinde imha edilmiştir. Bölgede devam eden arazi arama faaliyetinde 2 ayrı noktada toplamda; 353 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet 60 mm. havan mühimmatı, 2 adet el bombası fünyesi, 6 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el telsizi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Son anda fark edilen EYP böyle imha edildi
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Son anda fark edilen EYP böyle imha edildi
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösrali köy grup yolu üzerinde bulunan Başgören mezrası bölgesinde devriye görevi yapan askeri aracın geçiş yolunda toprağa tuzaklanmış 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış, telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği son anda farkedildi.

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