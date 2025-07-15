Seri numarası alınan paralar kasadan çıktı

Şile Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturmada CHP’li başkanla birlikte şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Evren Buçhan ve 20 bin avro (yaklaşık 1 milyon TL) rüşvet alırken suçüstü yakalanan avukat Ali Şafak da cezaevine gönderildi. Aslı Kotan ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

SERİ NUMARALAR TUTTU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada biri gizli 9 tanık ifade verdi. Tanıkların, rüşvet pazarlığı sırasında ses ve görüntü kaydı aldıkları öğrenildi. Savcılık rüşvetin kayıtlarını dava dosyasına ekledi.

Ruhsat sorununu çözmek için patronu adına görüşmeler yaptığını söyleyen Tanık Ali, patronunun önce Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga ile buluşup 50 bin avroda (2,3 milyon TL) anlaştıklarını anlattı. Pazarlıktan sonra avukat Ali Şafak ile buluşan tanık “Bir AVM’de buluştuk. Paranın fotoğraflarını çektim. Ses kaydı da aldım” dedi. Ali Şafak'ın banka kasasında ele geçirilen paralarla tanığın teslim ettiği paranın seri numaraları tuttu.

ÖZEL KALEME 35 BİN DOLAR

* Tanık Yasin, ruhsat için Şile Belediyesi’ne 2,5 milyon TL bağış ve 500 bin TL’lik market kartı verdiğini ifade etti.

* Tanık İlker ise ruhsat için görüştüğü Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın ilgili başkan yardımcısını arayıp “ruhsat işlemini halledin” talimatı verdiğini kaydetti. Bunun için özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz’a 35 bin dolar (1,4 milyon TL) verildi. Oğuz Kaçmaz'ın cep telefonunda yapılan incelemede “son silinenler” sayfasında

elle yazılmış 2 adet liste tespit edildi. Bu listeler, ses kayıtları ve fotoğraflar inceleniyor.











