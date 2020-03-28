Seyahatler izne bağlandı: Alınan 7 karar 30 Büyükşehirde titizlik ve kararlılıkla uygulanacak

Erdoğan salgını durdurmak için alınan yeni tedbirleri şöyle sıraladı:

1- Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı.

2-Yurtdışı yolcu uçuşları tamamen sona erdirildi.

3- Özel sektörde minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

4- Piknik alanları hafta sonu kapalı, hafta içi de toplu olarak bulunulmayacak.

5- Toplu taşımada seyrek oturma düzeni uygulanacak.

6- Mehmetçik 14 gün kuralına uygun şekilde celp uygulamasına tabi olacak.

7- Tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturuluyor. Kurullar gerektiğinde ilave tedbirler alacak.

Bu tedbirler 30 büyükşehirde titizlikle ve kararlılıkla uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde yaptığı basın açıklamasında, hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim.” diye konuştu.

OYNAT Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, '1- Şehirlerarası seyahatler valilik iznini bağlanmıştır. 2- Özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecektir. 3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. 4- Piknik alanları, ormanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda toplu olarak bir arada bulunulmayacak. 5- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

6- Yurt dışına uçuşlar sona erdirilmiştir. 7- Bütün illerimizde pandemi kurulu oluşturulacak. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında bu tedbirler titizlikle uygulanacaktır' dedi.



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DEDİKODULARA ALDANMAYIN

Türkiye’nin bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalandığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “İlk çıktığı günlerden itibaren süreci ciddiyetle takip edip tedbirlerimizi alarak da ilave bir avantaj kazandık. Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda da üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Hastalıkla mücadele önem taşıyan test kiti, maske, eldiven gibi ürünleri kendimiz üretebildiğimiz için bunlar konusunda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunların olumsuz dedikodusunu yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. Ve bunlarla ilgili stokçuluk yapanlar, karaborsa yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın, bunlarla da bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız.”

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TESTLER KESİNLİKLE ÜCRETSİZ

Ürünleri hızla tedarik etmeyi sağlayan sanayicilere teşekkür eden Erdoğan, Türkiye’nin, dünyada nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesi olduğu vurguladı. Erdoğan, solunum cihazı üretimi konusunda da hızla mesafe katedildiğine dikkati çekerek, “Ayrıca gerektiğinde yurt dışından malzeme tedariki de bu arada yapıyoruz. Bu çerçevede yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak test sayılarını süratle artırdık. Hem kendi üretimimiz olan testlerin hem de hızlı testlerin yapıldığı merkezleri tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir.” ifadelerini kullandı.

İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirleri açıklayarak, Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır” dedi.

Alışveriş dışında sokağa çıkmayın

Erdoğan, ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak, temizliğe hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğinin artırılmasının şart olduğunu kaydetti. Milletten sabır, fedakarlık ve dirayet beklediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Bakınız şu anda Amerika’nın geldiği durum ortada. Öyleyse bizler Türkiye olarak şu anda bulunduğumuz konumu çok daha olumsuz bir neticeye taşımamamız gerekir. Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimizle alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tehditten biraz daha uzaklaştıracaktır.

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OYNAT 01:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, 'Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız' dedi. BiP'te paylaş

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Büyükşehirlere sıkı koruma

Erdoğan tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili de şunları söyledi: “Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30’un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyükşehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir.”

Pikniğe hafta sonu yasağı

Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seyahat ve piknik kısıtlamasının detaylarını anlattı. Bakan Soylu, tüm Türkiye’de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarının yasaklandığını da duyurdu. İçişleri Bakanlığı da, 81 İl Valiliğine gönderilen bir genelgeye koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sahil bantları ve mesire yerlerinde piknik, balık tutmak ve yürüyüş yapmayı yasakladı. Yasak bugünden itibaren başladı. Genelgeye göre yasağa uymayanlara idari para cezası ya da TCK 195’inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak. Buna göre sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklandı. Zorlayıcı sebepler dışında şehirlerarası otobüs yolculuklarının kısıtlanacağını söyleyen Bakan Soylu, “Tüm seyahatlerinin birbirileriyle otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.” dedi.

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Sabırlı olalım ikazlara uyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin paylaşım ve uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim.”