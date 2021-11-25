Gündem Sigara istediği Çinliyi ters baktı diye bıçaklamış
BURDUR

Sigara istediği Çinliyi 'ters baktı' diye bıçaklamış

Burdur'da mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu'yu bıçakla yaralayan Mert Aras, ifadesinde, "Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım" dedi. Aras, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Sigara istediği Çinliyi ters baktı diye bıçaklamış
Mert Aras, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay salı akşamı, Güzelleştirme Parkı'nda meydana geldi. Kentte mermer işiyle uğraşan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu (49), parkta yürüyüş yaparken, Mert Aras (22) kendisinden sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyleyen Wei Liu'yu karnından bıçakladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mert Aras'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede savcıya ifade veren Mert Aras, "Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım" dedi.

Wei Liu (49).
Wei Liu (49).

Mert Aras, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp Burdur E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Mert Aras, 1 Nisan ve 27 Ekim'de intihar edeceğini söyleyerek çıktığı üst geçidin korkuluklarından polis tarafından ikna edilerek indirilmişti.
Bu arada ameliyat edilen Liu'nun tedavisi ise devam ediyor.

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