Gündem Sigara sararken elini makineye kaptırdı
KOCAELİ

Sigara sararken elini makineye kaptırdı

Sigara sararken elini makineye kaptırdı

Kocaeli’de eli sigara sarma makinesine sıkışan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.
Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

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Derince ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Berrin B. isimli kadın, sigara sararken elini bir anda makineye sıkıştırdı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İHA


Hastaneye kaldırıldıKısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Berrin B.’nin elini sıkıştığı sigara sarma makinesinden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışması ile eli sıkıştığı yerden çıkartılan Berrin B. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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