Sigara sararken elini makineye kaptırdı

Derince ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Berrin B. isimli kadın, sigara sararken elini bir anda makineye sıkıştırdı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldıKısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Berrin B.’nin elini sıkıştığı sigara sarma makinesinden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışması ile eli sıkıştığı yerden çıkartılan Berrin B. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.