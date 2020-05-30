SiHA’lar maliyeti yüzde elli düşürdü: Deniz Kuvvetleri Komutanlığında İHA katkısı büyük

Mavi Vatan stratejisindeki kararlılık, Ege ve Akdeniz’de askeri görev ihtiyaçlarını katladı. Gemilerin yanı sıra deniz karakol uçaklarının uçuş saatleri arttı. Bu artış, insansız hava araçlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20 olarak gerçekleşti. İHA’lar envantere girmemiş olsaydı, bu oran çok daha yüksek seyredecekti. İHA’ların devreye girmesiyle birlikte deniz karakol uçaklarının uçuş süresinden yüzde 50 tasarruf edildiği hesaplandı.

MALİYETİ DÜŞÜRDÜ, RİSKİ SIFIRLADI

Sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarından sonra Libya’da Rus sistemlerini etkisiz hale getiren başarısıyla göz dolduran Türk insansız hava araçları, artan tehditlere karşı maksimum operasyonel seviyede görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde operasyonel maliyetlerine büyük katkı sağladı. Başta keşif/gözetleme olmak üzere çok daha maliyetli olan savaş uçaklarının yaptığı görevlerin İHA/SİHA sistemleriyle yerine getirilmesiyle operasyonel maliyetlerde düşüş yaşandı. Özellikle bazı kritik görevlerde İHA/SİHA kullanımı operasyonel risk unsurunu da ortadan kaldırdı.

Artan dış tehdit karşısında Doğu Akdeniz’de operasyonel faaliyetleri artan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında İHA katkısı büyük oldu. Deniz Kuvvetlerinde, insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı 2019 yılında, deniz karakol uçaklarının uçuş süresinden %50 oranında tasarruf edildiği hesaplandı.