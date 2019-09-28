Siirt'te terör operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
4 terörist etkisiz
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Siirt Eruh kırsalında İl @Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando ve JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4️⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Siirt Eruh kırsalında İl @Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando ve JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4️⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.