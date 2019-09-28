Gündem Siirtte terör operasyonu 4 terörist etkisiz hale getirildi
SİİRT

Siirt'te terör operasyonu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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