Silah bırakmadan infaz yok

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis Genel Kurulu’na sunulacak ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından çalışılacak yasa teklifi önerileri de netleşmeye başladı. Buna göre, silah bırakma kesin şekilde kayıt altına alınmadan infaz düzenlemesi de yapılmayacak. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve iki kısımdan oluşacak “Terörsüz Türkiye Yasası teklifi önerisi” olarak tanımlanan taslak, diğer partilere de sunulacak. Kanun teklifi önerisinin kasım ayına kadar komisyona gelmesi bekleniyor.

Taslakta, eve dönüş ve infaz değişiklikleri iki ayrı kısımda değerlendirildi. Cezaevindeki ve silah bırakma sürecinin sonunda teslim olacak PKK’lılar için “Somut suça karışmama” ve “Silahlı eyleme karışma” kıstası getirilecek. Terör örgütünün silahlarını bıraktığı devlet tarafından kesin olarak doğrulanıp kayıt altına alındıktan sonra silahlı eyleme karışmamış örgüt üyeleri tahliye edilecek. Silahlı eyleme karışanlar için infaz hükümleri yeniden düzenlenecek. Bu kimseler, örgüt suçundan affedilse bile bağlantılı suçlar için ayrıca değerlendirmeye tabi olacak. Mükerrer suç işlenmesi halinde ise bu kişiler yeniden cezaevine gönderilecek ve indirimden yararlanamayacak. Kaynaklar, genel affın gündemde olmadığını da kaydetti.