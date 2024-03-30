Silah kaçakçılarına büyük darbe! 68 ilde yapılan 'Mercek' operasyonunda 750 silah ele geçirildi 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı

❌İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4⃣ günde İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, Konya, Mersin, Hatay, Aydın, Bursa, Samsun, Sakarya, Manisa, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Malatya, Muğla, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Giresun, Ordu, Tekirdağ, Yalova, Aksaray, Balıkesir, Batman, Kilis, Mardin, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Afyonkarahisar, Düzce, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Burdur, Elazığ, Erzurum, Kütahya, Artvin, Hakkari, Erzincan, Karaman, Kars, Niğde, Sinop, Bartın, Bolu, Çanakkale, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Nevşehir, Rize, Tokat, Tunceli ve Yozgat’ta evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 7️⃣5️⃣0️⃣ silah ele geçirildi.