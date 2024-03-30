Silah kaçakçılarına büyük darbe! 68 ilde yapılan 'Mercek' operasyonunda 750 silah ele geçirildi 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı

68 ilde 'Mercek' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde 4 gündür devam eden Mercek-15 Operasyonları'nda 750 silah ele geçirildiğini, 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
- 6️⃣8️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4⃣ gündür devam eden “MERCEK-15” operasyonlarında;
- 📌5️⃣5️⃣9️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
- 📌5️⃣8️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
- 📌1️⃣4️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
- 📌1️⃣1️⃣9️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
- 📌7️⃣5️⃣0️⃣ Silah ele geçirildi.
- ❌8️⃣7️⃣8️⃣ Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
- Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız❗️
- Göreve geldiğimiz 1 Haziran 2023 - 28 Mart 2024 tarihleri arasında Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçaklarına yönelik düzenlenen MERCEK operasyonlarında;
- 📌5️⃣7️⃣.1️⃣3️⃣4️⃣ ruhsatsız tabanca,
- 📌1️⃣5️⃣.0️⃣7️⃣6️⃣ av tüfeği,
- 📌5️⃣.3️⃣6️⃣8️⃣ kurusıkı tabanca ve
- 📌1️⃣.6️⃣5️⃣7️⃣ uzun namlulu silah olmak üzere toplam:
- 📌7️⃣9️⃣.2️⃣3️⃣5️⃣ silah ele geçirildi.
- ❌8️⃣9️⃣.9️⃣1️⃣5️⃣ şüpheliye işlem yapıldı.
- ❌İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4⃣ günde İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep, Konya, Mersin, Hatay, Aydın, Bursa, Samsun, Sakarya, Manisa, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Malatya, Muğla, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Giresun, Ordu, Tekirdağ, Yalova, Aksaray, Balıkesir, Batman, Kilis, Mardin, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Afyonkarahisar, Düzce, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Burdur, Elazığ, Erzurum, Kütahya, Artvin, Hakkari, Erzincan, Karaman, Kars, Niğde, Sinop, Bartın, Bolu, Çanakkale, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Nevşehir, Rize, Tokat, Tunceli ve Yozgat’ta evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 7️⃣5️⃣0️⃣ silah ele geçirildi.
- İlk 5️⃣ şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;
- ❌#İstanbul'da 9️⃣9️⃣ tabanca,
- 4️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1️⃣3️⃣6️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
- ❌#İzmir’de 6️⃣1️⃣ tabanca,
- 4️⃣ av tüfeği ele geçirildi. 6️⃣0️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
- ❌#Adana’da 4️⃣7️⃣ tabanca,
- 4️⃣ av tüfeği ele geçirildi. 6️⃣9️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
- ❌#Antalya’da 2️⃣1️⃣ tabanca, 1️⃣4️⃣ av tüfeği ele geçirildi. 5️⃣8️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
- ❌#Şanlıurfa’da 2️⃣7️⃣ tabanca, 2️⃣ av tüfeği ele geçirildi. 3️⃣4️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷
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1 saat önce