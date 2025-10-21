Yeni Şafak
Silivri'de hukuk fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki genç sahilde ölü bulundu

16:0921/10/2025, Salı
DHA
Silivri'de bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler ekiplere haber verdi. Adrese gelen ekiplerin kontrollerinde Mustafa Özcan (23)'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Boşnak Bahçe Mevkii Sahil Bölgesi'nde Mustafa Özcan'ın hareketsiz şekilde yattığını farkeden çevredekiler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sahilde hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Öte yandan Mustafa Özcan'ın adliye personeli olduğu ve hukuk fakültesinde eğitim gördüğü öğrenildi.






