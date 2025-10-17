Yeni Şafak
Yakınları haber alamıyordu: Çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu

23:4617/10/2025, Cuma
Başkut'un cesedi, Meriç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Edirne'de yakınlarının haber alamadığı 76 yaşındaki vatandaş, jandarmanın başlattığı çalışmada çeltik kurutma makinesinin içinde ölü halde bulundu.

Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kişi çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.

Olacak köyünde yaşayan Mustafa Başkut'tan (76) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Başkut'u çeltik kurutma makinesinin içinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Başkut'un öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Başkut'un cesedi, Meriç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



