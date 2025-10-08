Su çilesi bir şehre daha sıçradı, bidonu kapan kuyruğa koştu: 'Bize adeta ‘yağmurlu havada size su yok’ dendi'

‘TÜM İHTİYAÇLARIMIZI TAŞIMA SUYUYLA KARŞILIYORUZ’





Mahalleli Salim Umut da “Daha önce de su kesintileri yaşadık ama bu seferki çok uzun oldu. 2 gün öncesi sularımız kesildi, o gün bugündür suyumuz yok. Tüm ihtiyaçlarımızı taşıma suyuyla karşılıyoruz. Yağmurlar yağmadı, dolayısıyla barajlarda da su yok. Kimseye suç bulmak da istemiyorum. Belediye başkanıyla konuştum, 3-5 gündür sıkıntı olacak, dedi. İdare etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.