Su çilesi bir şehre daha sıçradı, bidonu kapan kuyruğa koştu: 'Bize adeta ‘yağmurlu havada size su yok’ dendi'

18:548/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
DHA
Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 2 gündür evlerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar, çeşme önlerinde su sırasına girerek pet şişe ve bidonlarını doldurdu. Bir öğrenci yurdunda yetersiz su nedeniyle sıcak suya erişemeyen öğrenciler, eylem yaptı. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri, yurda tankerlerle su taşıyarak depoları doldurdu.

Kentte, aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı’nda su seviyesi düşerken, belediye geçen günlerde buradan su alımını durdurdu. Alternatif kaynak olarak Süloğlu Barajı’na dönen belediye bu hattan su almaya başladı. Eski olan hattaki patlaklar nedeniyle kentte bazı bölgelere su kesintileri yaşanmaya başladı. 

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 2 gün önce belediye meclisi toplantısında söz konusu hattın eski olması nedeniyle basınç yükseldiği zaman bazı hatlarda patlaklar yaşandığını, su kesintileri olabileceğini söylemişti.


2 gündür su kesintisinin yaşandığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde vatandaşlar, çeşme önlerinde sıraya girerek pet şişeler ve bidonları doldurup evlerine taşımaya başladı.

‘NE ZAMAN SU GELECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİYOR’


Mahallelilerden Orçun Utan, “2 günden beri sularımız kesik, belediyeyi arıyoruz ama hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyoruz. Başka birimleri arıyoruz, yönlendirme yapılmasını istiyoruz, hiçbir şekilde yönlendirme yapılmıyor. Ne zaman suların geleceği hakkında bilgi verilmiyor. Kaç gündür yağmur yağıyor, adeta ‘yağmurlu havada size su yok’ dendi bize...

Buradan Belediye Başkanı Filiz Gencan’a seslenmek istiyorum; keşke diğer mahallelere gösterilen ilgiyi bizim mahallemize de gösterseler. Kenar mahalleyiz diye geride tutuluyoruz, önem verilmiyor, ilgilenilmiyor. Sözler veriliyor, tutulmuyor. Millet bidonlarla buradan köpeklerin, kedilerin su içtiği yerden su taşıyorlar evlerine. Gerçekten vicdanları rahatsa başka bir şey demek istemiyorum. Edirne Belediyesi’nin büyük bir ayıbıdır bu” dedi.

‘TÜM İHTİYAÇLARIMIZI TAŞIMA SUYUYLA KARŞILIYORUZ’


Mahalleli Salim Umut da “Daha önce de su kesintileri yaşadık ama bu seferki çok uzun oldu. 2 gün öncesi sularımız kesildi, o gün bugündür suyumuz yok. Tüm ihtiyaçlarımızı taşıma suyuyla karşılıyoruz. Yağmurlar yağmadı, dolayısıyla barajlarda da su yok. Kimseye suç bulmak da istemiyorum. Belediye başkanıyla konuştum, 3-5 gündür sıkıntı olacak, dedi. İdare etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN ‘SICAK SU’ EYLEMİ


Öte yandan, kentte yaşanan su sıkıntısı nedeniyle Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir yurtta öğrenciler, dün akşam saatlerinde depolarda suyun azalması nedeniyle sıcak suya da ulaşamadıklarını belirterek eylem yaptı. Yurt odalarından slogan atan öğrenciler, ilerleyen dakikalarda bahçeye inerek eylemlerine devam etti. 

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ı yurda davet eden öğrenciler, kesintiler nedeniyle belediye aleyhine de sloganlar attı. İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, eylem sırasında öğrencilerle görüştü. Protestonun ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri, yurda tankerlerle su taşıyarak depoların doldurulması için çalışma başlattı. 

