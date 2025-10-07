Yeni Şafak
Edirne’de yola dökülen yağ zincirleme kazaya yol açtı: Dört araç birbirine girdi

20:097/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Edirne’de yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde 4 araç birbirine girdi, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Edirne fuarda kullanılan yağların taşındığı bir araçtan yola sıvı madde aktı. Maddenin zemini kayganlaştırması sonucu Kıyık Caddesi’nde seyreden araçlar kontrolden çıktı. 

4 aracın karıştığı kazada bir sürücü kaldırıma çıktı, diğer araçlar ise birbirine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmadığı kazada, ekipler yola talaş dökerek temizlik çalışması yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Edirne
#Yağ
#Yol
#Zincirleme trafik kazası
