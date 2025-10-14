Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu

Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu

21:5914/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Eve giren yakınları yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı
Eve giren yakınları yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı

Kayseri'de 5 katlı binada yalnız yaşayan 74 yaşındaki Y. Ş.'den haber alamayan yakınları eve giderek yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken Y. Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kayseri’nin Talas ilçesinde 74 yaşındaki adam, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Yeşilevler 3. Sokak’ta bulunan 5 katlı binada ikamet eden Y.S.’den (74) haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları Y.S.’yi hareketsiz halde yatarken bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Y.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen adli tabip tarafından yapılan kontrollerde Y.S.’nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi.



#Kayseri
#Yalnız
#Vefat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa su kesintisi programı Ekim 2025: Bursa'da sular saat kaçta gelecek? BUSKİ su kesintisi olan mahalleler