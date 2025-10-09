Yeni Şafak
Firari FETÖ'cü sakalandığı adreste yakalandı

18:019/10/2025, Perşembe
AA
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.T'yi (62) saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#kayseri
#Cezaevi
