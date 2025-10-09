Firari FETÖ'cü sakalandığı adreste yakalandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.