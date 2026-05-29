Silopi’de arazi kavgası: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan gerginlik kısa sürede kontrolden çıktı. Yaşanan kavgada 5 kişi darp sonucu yaralanırken, 2 kişi ise silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silopi ve Cizre’deki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.