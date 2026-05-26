Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Sinekli Yaylası’nda kan donduran keşif: Defalarca bıçaklanmış şekilde bulundu

Sinekli Yaylası’nda kan donduran keşif: Defalarca bıçaklanmış şekilde bulundu

21:3626/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Düzce’ye bağlı Sinekli Yaylası'nda gezintiye çıkan vatandaşlar, dere kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, yaşlı bir adama ait olan cesedin üzerinde çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Düzce'de yaylada bulunan derenin kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Düzce’ye bağlı Sinekli yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaylaya giden vatandaşlar, derenin kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından incelemede ilk belirlemelere göre yaşlı adamın vücudunda çok sayıda bıçak izine rastlandı. Ölen kişinin üzerinden cep telefonu veya kimlik çıkmazken, jandarma ekipleri kimliğinin tespit edilmesi ve bölgedeki delilleri toplamak için incelemelerini sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Ceset
#Ölü Bulundu
#Dere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ Kurban Bayramı namazı vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?