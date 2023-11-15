Sınır bölgelerinde Kalkan operasyonları: 82 organizatör ile bin 222 düzensiz göçmen yakalandı

Sınır bölgelerinde Kalkan operasyonları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sınır bölgelerinde Kalkan Operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.
Operasyonlar kapsamında 82 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmen yakalandı.
Sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı.
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.
📌 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
📌Bunlardan 63’ü tutuklandı.
📌7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
📌Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum