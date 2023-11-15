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Sınır bölgelerinde Kalkan operasyonları: 82 organizatör ile bin 222 düzensiz göçmen yakalandı

Sınır bölgelerinde gerçekleştirilen Kalkan operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmen yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:31 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:45 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sınır bölgelerinde Kalkan operasyonları

Sınır bölgelerinde Kalkan operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sınır bölgelerinde Kalkan Operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.


Operasyonlar kapsamında 82 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmen yakalandı.



Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı.


İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.



Türkiye genelinde Jandarma ve Polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda,

📌 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.


📌Bunlardan 63’ü tutuklandı.


📌7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.


📌Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.


Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum


#Kalkan operasyonları
#Göçmen
#Kaçakçılık
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