Sınır kapısında sıra beklemeye son: Gurbetçiler artık 1 dakikada sigorta yaptırıyor

Gurbet Kasko'nun kurucusu Abdulcelil Alkış, projeyi hayata geçirirken tek amaçlarının sınır kapısındaki bekleyişi ve düşük teminatlı sigorta zorunluluğunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Alkış, "Gurbetçiler yıllarca emek verip memlekete geliyor, ancak araç sigortasında en zayıf halka oluyordu. Artık değil" dedi.

Yaz aylarında Türkiye'ye gelen yüzbinlerce gurbetçinin, sınır kapılarında uzun sigorta kuyruklarıyla karşılaştığını kaydeden Alkış, düşük teminatlı ve pahalı sigortaların hem zaman kaybettirdiğini hem de yeterli koruma sağlamadığını belirtti. Gurbet Kasko'nun, 25 milyon TL'ye kadar İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatlı ve tamamen online yapılabilen sigorta sistemiyle bu sorunu ortadan kaldırdığına dikkat çeken Alkış, web sitesi veya whatsApp üzerinden başvuru yapılabilen sistemin, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının kolayca erişebileceği şekilde optimize edildiğini söyledi. Alkış, kullanıcıların araç bilgilerini sisteme girerek saniyeler içinde teklif alabildiğini, poliçelerini kredi kartı ile ödeyip aynı gün içerisinde teslim alabildiklerini belirtti.

Gurbet Kasko'nun, sınır kapılarında satılan poliçelere kıyasla yüzde 50'ye varan fiyat avantajı sunarken, yüksek teminat ve kapsam avantajlarıyla da öne çıktığını ifade eden Alkış, 1, 3, 6 ve 12 aylık seçeneklerle sigorta süresinin belirlenebildiğini, ayrıca kaza anında ücretsiz çekici, yol yardımı ve danışma hizmeti de sağlandığını söyledi.

Model yılı eski olan araçların da sistem kapsamında sigortalanabildiğini kaydeden Alkış, "Biz bu işi sadece sigorta satışı olarak değil, bir toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz. Gurbetçiler için sigortacılığı yeniden tanımladık. Yolda kalma korkusunu, sınırdaki bekleyişi, düşük teminatla seyahati tarihe gömüyoruz" diye konuştu.











