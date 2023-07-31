Sınır ötesinde 14 PKK’lı etkisiz

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri, 5 yıl önce PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan bebeğin adının verildiği üs bölgesinde vatan nöbeti tutuyor. Bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari’de, güvenlik güçleri hem merkezde hem de kırsalda terörle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

7 GÜN 24 SAAT KONTROL ALTINDA

İran ve Irak’a sınırı olan kentte terörün yanı sıra kaçakçılık, düzensiz göç ve uyuşturucuyla da etkin mücadele eden güvenlik güçleri, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı üs bölgelerinde sorumluluk sahalarını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor. Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018’de Kalana Üs Bölgesi’nde görevli babasını ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda, PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesiyle şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın isminin verildiği “Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi” de terörle mücadelede en kritik noktalardan biri oldu.

TERÖRİSTLER TEK TEK İMHA EDİLİYOR

Şehit bebeğin babasının da daha önce görev yaptığı 2 bin 608 rakımlı üs bölgesinde görevli jandarma personeli, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, zorlu doğa ve iklim şartlarına rağmen bölgenin terörden arındırılmasında önemli rol oynadı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla aralarında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde yer alanlarında bulunduğu birçok teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, sığınak, barınak, depo ve mağaraları da imha etti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Hakkari, son yıllarda festivallerin yapıldığı, yasaklı alanların turizme kazandırıldığı, doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

14 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de 2 terörist öldürüldü.







