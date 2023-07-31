|
Gündem

Sınır ötesinde 14 PKK’lı etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG’ye sınır ötesinde de göz açtırmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 2 PKK’lı öldürüldü.

04:00 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bedirhan Mustafa Karakaya bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesi, terörle mücadelede kritik bir rol üstleniyor.

Bedirhan Mustafa Karakaya bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesi, terörle mücadelede kritik bir rol üstleniyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri, 5 yıl önce PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan bebeğin adının verildiği üs bölgesinde vatan nöbeti tutuyor. Bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari’de, güvenlik güçleri hem merkezde hem de kırsalda terörle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

7 GÜN 24 SAAT KONTROL ALTINDA

İran ve Irak’a sınırı olan kentte terörün yanı sıra kaçakçılık, düzensiz göç ve uyuşturucuyla da etkin mücadele eden güvenlik güçleri, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı üs bölgelerinde sorumluluk sahalarını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor. Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018’de Kalana Üs Bölgesi’nde görevli babasını ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda, PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesiyle şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın isminin verildiği “Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi” de terörle mücadelede en kritik noktalardan biri oldu.

TERÖRİSTLER TEK TEK İMHA EDİLİYOR

Şehit bebeğin babasının da daha önce görev yaptığı 2 bin 608 rakımlı üs bölgesinde görevli jandarma personeli, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, zorlu doğa ve iklim şartlarına rağmen bölgenin terörden arındırılmasında önemli rol oynadı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla aralarında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde yer alanlarında bulunduğu birçok teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, sığınak, barınak, depo ve mağaraları da imha etti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Hakkari, son yıllarda festivallerin yapıldığı, yasaklı alanların turizme kazandırıldığı, doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

14 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de 2 terörist öldürüldü.



#Operasyon
#PKK
#Terörist
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL yeni dönem kayıtları bekleniyor! Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman başlayacak?