Şırnak Havalimanı’na 3 gün sonra ilk uçak indi

Türkiye’yi etkisi altına alan olumsuz hava şartları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de hayatı olumsuz yönde etkilerken Şırnak’ta etkili olan kar yağışı ise hem kara hem de hava yolunu ulaşıma kapattı. Bölgedeki tüm havalimanları uçuşlara kapatıldı.