Şırnak’ta iki aile arasında taşlı sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı 17 gözaltı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralanırken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesindeki Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek tarafların birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgaya dönüştü.