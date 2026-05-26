Şırnak’ta iki aile arasında taşlı sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı 17 gözaltı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralanırken, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Cizre ilçesindeki Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek tarafların birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları biber gazı kullanarak ayırarak kavgayı sonlandırdı.
Kavgada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.