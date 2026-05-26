Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı 17 gözaltı

Şırnak’ta iki aile arasında taşlı sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı 17 gözaltı

17:3926/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Şırnak Cizre’de sokak ortasında kavga.
Şırnak Cizre’de sokak ortasında kavga.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, akraba oldukları belirtilen iki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralanırken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesindeki Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek tarafların birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları biber gazı kullanarak ayırarak kavgayı sonlandırdı.

Kavgada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



#kavga
#şırnak
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ Kurban Bayramı namazı vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?