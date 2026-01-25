Yeni Şafak
Şişli'deki kan donduran cinayette kritik gelişme: Şüpheliler kaçarken havalimanında yakalandı

14:2225/01/2026, Pazar
DHA
Gürcistan'a kaçmak isteyen şüpheliler, havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Şişli’de çöp konteyneri içerisinde başı olmayan bir kadın cesedi bulundu. Yapılan polis incelemesinin ardından, cesedin Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, polis ekipleri Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) isimli şüphelileri İstanbul Havalimanı’nda Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi. Öte yandan cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda; kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8 saatlik çalışmanın ardından havalimanında yakalandılar

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı. Öte yandan devam eden soruşturmada E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülerde, Gürcistan'a kaçmak isteyen şüphelilerin, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Ümraniyede öldürüp Şişli'ye taşıdılar

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerin ardından polis ekipleri, cinayetin işlendiği Ümraniye Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak'taki eve gelerek inceleme yaptı. 4 katlı binanın zemin katında bulunan evin ışıklarının ve camlarının açık olduğu, sehpa üzerinde bir resim bulunduğu görüldü.

'Bir hafta önce taşındılar'

Öldürülen Durdona Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov,
“2 gün önce kavga sesleri duyduk. Duyduğumuz sesler karı koca kavgası gibiydi. Sonra apartmandaki diğer oturanlarla onları uyardık. Sonra sesler kesildi. Ben de Özbekistan uyrukluyum. Onlar da Özbekistan uyrukluymuş. Özbek olduklarını anladım ama tiplerini beğenmedim ve tanışmadım. Buraya bir hafta önce taşındılar. Kadını daha önce burada, sokakta ve metroda görmüştüm. Polisler geldiğinde cinayet işlendiğini anladık" dedi. Toşbatov'un oğlu ise, "Annemi polisler çevirmen olarak çağırdıklarında öğrendik. Bizim karşı komşumuz. Çok korkunç bir olay"
diye konuştu.



