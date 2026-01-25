Yeni Şafak
Şişli'de cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği belirlendi

Şişli'de cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği belirlendi

07:4325/01/2026, Pazar
25/01/2026, Pazar
AA
Başı kesik kadın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Başı kesik kadın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi. Cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası, bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgunda götürdü.

Polisin inceleme ve araştırmasında, cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#İstanbul
#Şişli
#ceset
