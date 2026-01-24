Boşanma aşamasındaki eşine cehennemi yaşattı: Koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap döktü

‘BORÇ BATAĞINA GİRMİŞ’





Kızına ve kendilerine bu acıyı yaşatan şüpheliye en ağır cezasının verilmesini isteyen Çelik, “Çocuğumu mahvettiler, ciğerimi yaktılar. Çocuğum yoğun bakımda. Gözlerini kurtarmak için uğraşıyoruz. Bu adam borç altına girmiş, sanal bahis oynamış. Parasını kripto paraya yatırmış. Geçimsizlik olmuş. Daha kızım bu borçlar altından kalkmak için çalışmaya başlamıştı. Özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu” diye konuştu.