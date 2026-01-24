Boşanma aşamasındaki eşine cehennemi yaşattı: Koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap döktü

Gaziantep'te Adem Külah (36), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Sibel Külah’ı (31) koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap döktü. Kafa derisi yanan ve görme kaybı yaşayan Sibel Külah hastanede tedaviye alınırken, polise teslim olan Adem Külah tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Külah, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Sibel Külah'ın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Külah eşini koli bandı ile bağlayarak, başından aşağı kezzap döktü.
Adem Külah ardından eşinin yakınlarını arayıp durumu anlattıktan sonra evden çıkıp polise giderek teslim oldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Sibel Külah, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI YAŞADI
Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Sibel Külah'ın kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı bildirildi.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Adem Külah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
'MADDEYİ EVE ÖNCEDEN GETİRMİŞ’
Gaziantep'te eşinin başından aşağı kezzap döktüğü Sibel Külah’ın (31) babası Cemil Çelik (52), damadının saldırıyı tasarlayarak yaptığını söyledi. Çelik, Adem Külah’ın, kızını koli bandı ile bağladıktan sonra darbedip başına ve yüzüne kezzap döktüğünü ifade etti. Kızının gözlerinin hasar gördüğünü, biri gözünün görme yetisini yüzde 99 oranında kaybettiğini belirten Cemil Çelik, “Tartışmışlar evde. Önceden eve asit getirmiş. Önce çocuğumu darbetmiş. Sonra koli bandı ile bağlamış. Sonra kollarını tutup boğmaya çalışmış. Kafasından aşağıya komple asit dökmüş. Çocuğumun yüzü çok kötü, gözleri kör. Mahvolduk. Durumu çok kötü. Doktorlar müdahale ediyor. Umut bekliyoruz gözlerinin görmesi için” diye konuştu.
‘BORÇ BATAĞINA GİRMİŞ’
Kızına ve kendilerine bu acıyı yaşatan şüpheliye en ağır cezasının verilmesini isteyen Çelik, “Çocuğumu mahvettiler, ciğerimi yaktılar. Çocuğum yoğun bakımda. Gözlerini kurtarmak için uğraşıyoruz. Bu adam borç altına girmiş, sanal bahis oynamış. Parasını kripto paraya yatırmış. Geçimsizlik olmuş. Daha kızım bu borçlar altından kalkmak için çalışmaya başlamıştı. Özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu” diye konuştu.
'KAFAMIN ÜZERİNE BİRŞEY DÖKTÜ, BAYILDIM'
Yanık bölümü yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Sibel Külah, olay anını anlattı. Külah, “Yüzüme bir şeyler döktü. Kafamın üzerine bir şeyler döktü. Sonra ben bayıldım zaten” dedi.