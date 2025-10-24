Yeni Şafak
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında karar verildi.

12:4824/10/2025, Cuma
'Soğuk Savaş' adlı skandal program.

“Soğuk Savaş” adlı sosyal medya programında Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik tahrik ve nefret söylemi içeren paylaşımlar nedeniyle tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında tepki çeken bir karar verildi.

'Soğuk Savaş' adlı Youtube programının sunucusu
Boğaç Soydemir
ve konuğu
Enes Akgündüz
hakkında,
"Basın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama"
suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde
"İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır"
hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar 23 Eylül günü tutuklanmıştı.


Tahliye edildiler


Soğuk Savaş sunucusu Boğaçhan Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında karar çıktı.


"Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.


İki şüpheli kararla birlikte tahliye edildi.


