‘Sokağa çıkamıyorum’ başvurusunu AYM kabul edilemez buldu

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılımını önlemek ve özellikle risk altındakileri korumak için ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana çeşitli tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda, 21 Mart’ta alınan kararla 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Gelinen süreçte ise yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü olanların, haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi kararlaştırıldı.

KISITLAMAYI AYM’YE TAŞIDI

İzmir’de yaşayan 69 yaşındaki avukat Senay Özay ise salgın riski nedeniyle 65 yaş üstü olanlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını AYM’ye taşıdı. Özay, 27 Nisan’da yaptığı bireysel başvuruda, söz konusu yasağın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, çalışma hakkının ve seyahat özgürlüğünün Anayasadaki güvencelerine aykırı olarak ve ölçüsüz bir biçimde sınırlandığını iddia etti.

AYM’DEN RET KARARI

AYM Birinci Bölümü, 9 Haziran’da incelediği başvuruyu, oy birliğiyle ‘başvuru yolları tüketilmediği’ gerekçesiyle kabul edilemez buldu. Kararda, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgenin bir idari işlem olduğu, dolayısıyla idari yargıda iptal davasının açılabileceği kaydedildi. Somut olayda ise başvurucunun, idari yargıda iptal davası açma ve bu davada yürütmenin durdurulması isteğinde bulunma yoluna başvurmadan doğrudan AYM’ye başvuruda bulunduğuna dikkat çekildi. Öte yandan, kararda, başvuruda ileri sürülen, idari yargıda açılacak davadaki yürütmenin durdurulması isteminin incelenmesinin ve karara bağlanmasının Kovid-19 tedbirleri sebebiyle erteleneceği düşüncesinin kanuni bir temelinin bulunmadığı da belirtildi.

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