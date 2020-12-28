Gündem Şoke eden iddia CHP milletvekili vahşice katledilen Pınar Gültekinin babasına davadan vazgeçmesini teklif etti
POLİTİKA

Şoke eden iddia: CHP milletvekili vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif etti

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği öne sürülmüştü. Bomba etkisi iddia ile ilgili konuşan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyleyerek, iddiaları doğruladı." dedi. Ayrıca avukat Epözdemir, baba Gültekin'in milletvekilinin ismini 4 Ocak'taki duruşmanın ardından açıklayacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülüp, cesedinin varilde yakılması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Cinayetle ilgili davanın görülmesine sayılı günler kala korkunç bir iddia ortaya atıldı. CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiaları bomba etkisi yarattı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın sanığı Cemal Metin Avcı'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

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"Milletvekilinin ismini duruşmadan sonra açıklayacak"

Davanın devam ettiği süreçte, CHP'li bir milletvekilinin öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i telefonla aradığı ve "davadan vazgeçmesi" talebinde bulunduğu iddialarını doğrulayan Epözdemir, "Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyledi. Milletvekilinin davadan vazgeçmelerini talep ettiğini aktardı. Arayan milletvekilinin ismini 4 Ocak'taki duruşma sonrasında baba kendisi açıklayacak." ifadelerini kullandı.

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  • Müvekkilinin talebi doğrultusunda CHP'li milletvekilinin ismini meslek etiği, meslek ilke ve kuralları gereği kendisinin açıklamayacağını belirten Epözdemir, "Dolayısıyla iddia doğruymuş. Müvekkilim ilk duruşmada bunu ayrıntılarıyla kendisi açıklayacak." ifadesini kullandı.

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Olayın geçmişi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

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Cesedini yakıp ormanlık alana atmıştı

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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  • Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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