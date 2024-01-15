İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-9' operasyonlarında; bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı" dedi.
İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; Son 5 gün içerisinde İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Samsun, Antalya, Hatay, Batman, Kahramanmaraş, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Osmaniye, Tekirdağ, Aydın, Kayseri, Muş, Çorum, Eskişehir, Mardin, Isparta, Malatya, Afyonkarahisar, Denizli, Elazığ, Aksaray, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Erzurum, Kırklareli, Ordu, Sinop, Yalova, Ağrı, Burdur, Düzce, Giresun, Siirt, Sivas, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Iğdır, Nevşehir, Tokat, Uşak, Van, Amasya, Erzincan, Kilis, Niğde, Rize, Trabzon, Yozgat, Artvin, Bingöl, Bolu, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Tunceli, Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kars ve Şırnak olmak üzere toplam 78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-9” Operasyonlarında” 1230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 1393 tabanca yakalandı.
❌#İstanbul'da 3️⃣2️⃣2️⃣ tabanca, 2️⃣3️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 4️⃣7️⃣1️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
❌#İzmir’de 9️⃣2️⃣ tabanca ele geçirildi. 1️⃣3️⃣8️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
❌#Adana’da 8️⃣5️⃣ tabanca ele geçirildi. 1️⃣0️⃣1️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
❌#Bursa'da 5️⃣2️⃣ tabanca, 2️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 7️⃣6️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
❌#Şanlıurfa’da 5️⃣6️⃣ tabanca, 2️⃣ av tüfeği ele geçirildi. 5️⃣9️⃣ şüpheli gözaltına alındı.