Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Onur Ö. (23), Bayram K. (43), Yıldırım Ş. (22), Mustafa Y. (40) ve Oğuzhan S’nin (23) sağlık görevlilerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.