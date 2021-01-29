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BALİKESİR

Son dakika Balıkesir haberleri: İşçi minibüsü TIR’a çarptı : 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de feci kaza : 3 ölü 9 yaralı var!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İşçi minibüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
İşçi taşıyan minibüs TIR’a arkadan çarptı.
İşçi taşıyan minibüs TIR’a arkadan çarptı.

Bandırma - Biga Karayolu Hıdır Kavşağı Mevkii’nde meydana gelen kazada tavukhane sarım işçilerini taşıyan Galip D. idaresindeki 10 AEM 464 plakalı 12 kişilik minibüs, İsmail D. yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı dorse takılı 46 EJ 660 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İşçi taşıyan minibüs TIR’a arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Galip Dinçer ile minibüsteki işçilerden Hüsemettin Sargın ve Mehmet Durgut yaşamını yitirdi. Minibüste bulunanlardan ikisi Suriye uyruklu toplam 9 kişi de yaralandı.

İşçi taşıyan minibüs TIR’a arkadan çarptı.

Yaralılar kaza yerine gelen çok sayıda ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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