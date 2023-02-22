Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Bingöl'de deprem meydana geldi

Bingöl'ün Genç ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 10.09'da olan depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.

10:23 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem

Deprem

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 10.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.




#AFAD
#Deprem
#Bingöl
1 saat önce
default-profile-img
Bingöl'de deprem meydana geldi
ASPİLSAN'dan Almanya'ya silindirik lityum iyon pil ihracatı
Milli Savunma Bakanı Akar TCG Bayraktar gemisinde depremzedeleri ziyaret etti
Japonya 'gizemli top' nedeniyle sahili kapattı
Deprem en fazla kaç saniye sürer?
Hakkari'de 3 okul 'deprem riski' nedeniyle tahliye edildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.